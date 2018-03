'Beautiful Trauma', da cantora P!nk, lidera Billboard e é uma das maiores estreias de 2017

A cantora pop P!nk subiu ao topo da parada norte-americana de álbuns Billboard 200 nesta segunda-feira, 23, com uma das maiores vendas de estreia de álbum no ano, superando os novos álbuns do rapper Gucci Mane e do roqueiro Beck.

Beautiful Trauma, sétimo álbum de estúdio de P!nk, vendeu 408 mil unidades em sua primeira semana. O número representa venda de álbuns e faixas e consumo por streaming, de acordo com números da Nielsen SoundScan.

A forte venda na primeira semana é a maior estreia para uma artista mulher neste ano e quarta maior estreia de álbum em 2017, atrás de Damn, de Kendrick Lamar, More Life, de Drake, e Divide, de Ed Sheeran.

A Billboard 200 contabiliza unidades a partir de vendas de álbuns, de músicas (10 faixas equivalem a um álbum) e atividade em streaming (1.500 reproduções equivalem a um álbum).

O álbum Mr. Davis, de Gucci Mane, estreou em segundo, com 70 mil unidades vendidas, e Colors, de Beck, estreou na terceira posição, com 46 mil unidades vendidas. A cantora e compositora St. Vincent foi a única nova entrada no top 10 da parada Billboard 200, com seu álbum Masseduction na posição de número 10.

Na parada Músicas Digitais, que mede vendas de singles online, a banda de rock alternativo Imagine Dragons subiu uma posição para o topo com Thunder. O single de Lin-Manuel Miranda repleto de estrelas para ajudar vítimas do furacão em Porto Rico, Almost Like Praying, caiu da primeira para a 51ª posição.