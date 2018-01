Beatles voltam à parada Billboard com edição de 50 anos de 'Sgt. Pepper'

Os Beatles voltaram à parada de discos Billboard 200 graças à edição de 50 anos de aniversário do clássico "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", de acordo com dados da consultoria Nielsen SoundScan divulgados nesta segunda-feira.

A versão remasterizada de "Sgt. Pepper", de 1967, vendeu mais de 75 mil unidades no período de uma semana e ficou com o terceiro lugar da Billboard 200 --o mais alto que o quarteto de rock britânico alcançou nessa parada em cerca de 16 anos, quando sua coletânea "1" passou várias semanas no topo ou perto disso, segundo a Billboard.

Mesmo assim os Beatles não conseguiram roubar a liderança de Bryson Tiller, rapper de 24 anos do Estado norte-americano do Kentucky cujo "True to Self" vendeu 106 mil unidades em sua semana de lançamento e ficou com o primeiro lugar da parada.

"Damn.", de Kendrick Lamar, se manteve na segunda colocação com outras 84 mil unidades vendidas em sua sétima semana.

A parada Billboard 200 de álbuns soma unidades de vendas de discos, de canções (10 canções equivalem a um álbum) e de atividade de streaming (1.500 equivalem a um álbum).

Na parada de canções digitais, que mede as vendas de canções online, "Despacito", do cantor portorriquenho Luis Fonsi com a participação de Justin Bieber, continuou no topo pela quarta semana com outras 148 mil cópias vendidas.