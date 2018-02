Beatles dominam venda de singles nos últimos 60 anos no Reino Unido

LONDRES - Os Beatles aparecem como o grupo que obteve mais singles no topo da lista de vendas no Reino Unido durante os 60 anos de reinado de Elizabeth II, informou nesta segunda-feira a Official Charts Company, empresa especializada na elaboração destes índices.

Apesar de terem tocado juntos somente por oito anos, os Beatles, que se separaram há mais de quatro décadas, situaram 17 singles no topo da lista de vendas, enquanto Paul McCartney, após o fim do grupo, alcançou 11.

Nestas seis décadas, os Beatles, cujo primeiro hit foi Love Me Do, em 1962, venderam 21,9 milhões de cópias de seus singles.

Na sequência desta lista, aparece Elvis Presley, com 21,6 milhões de "singles", e Cliff Richard, com 21,5 milhões. Aliás, ao lado de Paul McCartney, Richard se apresenta nesta noite em um show de homenagem ao Jubileu de Diamante da rainha.

Desde que a Official Charts Company começou a fazer esta lista em 1952, o mesmo ano da chegada da atual rainha britânica ao trono, somente cinco artistas ou bandas conseguiram superar a venda de mais de 15 milhões de singles no Reino Unido.

Além de Beatles, Elvis e Cliff Richards, esse ilustre quinteto também inclui Madonna (17,6 milhões) e Michael Jackson (15,3 milhões).

A cantora Rihanna, por exemplo, aparece em décimo lugar com 10,4 milhões de "singles" e ainda se encontra na frente dos Rolling Stones, que, apesar de terem alcançado o primeiro número um em 1963, aparecem na 13º lugar posição. Isso porque, o grupo de Mick Jagger não lidera mais essa lista de vendas desde 1981.