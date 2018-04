Beatles devem dominar paradas britânicas novamente com remasters LONDRES (Reuters Life!) - Os Beatles parecem prestes a dominar as paradas britânicas novamente nesta semana. Com o lançamento de versões remasterizadas dos álbuns da banda, que foram postos à venda na quarta-feira, e um videogame interativo, espera-se que os "Fab Four" ocupem cinco posições entre os Top 20 e induzam a um breve retorno da "Beatlemania", com filas nas grandes lojas de Londres.