Beatles detestavam que fãs jogassem doces nos shows, diz carta

Uma carta escrita pelo ex-guitarrista dos Beatles, George Harrison, revelou que a banda inglesa de rock não gostava que os fãs atirassem doces no palco durante os shows.

A carta foi escrita em 1963 e endereçada para Lynn Smith, então com 15 anos de idade e que se declarava fã incondicional da banda. Ela encontrou o documento em sua casa há alguns meses e resolveu colocá-lo à venda por meio de leilão.

"Não gostamos que atirem doces na gente. Pensem em como nos sentimos no palco tentando lidar com isso enquanto vocês continuam atirando mais. Além disso, pode ser perigoso: uma vez levei uma bala em um olho e lhes garanto que não é divertido", disse o ex-guitarrista, que morreu em 2001 por conta de um câncer nos pulmões.

O hábito de atirar balas nos Beatles tomou conta dos fãs em 1963, quando o grupo lançou seu primeiro álbum, "Please, please me". A atitude começou em decorrência de um depoimento de Harrison na época, no qual o ex-guitarrista revelou que gostava de jelly beans - balas de gelatina que têm o formato de feijões.

O leilão da carta, na qual Harrison também confessa ter errado a letra da música "I'll Get You" durante sua gravação, ocorre dia 17 de junho, na casa Wooley & Wallis. Estima-se que o preço pago pelo documento deva atingir 800 libras (cerca de 880 euros).