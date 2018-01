Beatles assistem a musical em Las Vegas Os Beatles se reencontraram em Las Vegas, no estado norte-americano de Nevada, no último final de semana para prestigiar a estréia do musical Love, dedicado pelo Cirque du Soleil às canções dos "Fab Four" (quatro fabulosos de Liverpool) e aos protagonistas das suas mais famosas baladas. Além de Paul McCartney e Ringo, os dois sobreviventes, estavam também a viúva de John Lennon, Yoko Ono, e de George Harrison, Olivia, além da primeira mulher de John, Cynthia, acompanhada do filho do casal, Julian. O espetáculo, no hotel Mirage, um dos maiores da cidade, mostra alguns dos principais personagens das canções dos Beatles, como Lady Madonna, Eleanor Rigby, Sargent Pepper. O show foi possível graças a um acordo entre George Harrison e Guy Laliberté, fundador do Cirque du Soleil, que são amigos próximos. Esta é a primeira vez que a Apple Records, gravadora dos Beatles, aceita emprestar uma música para um espetáculo, através de uma licença especial com duração de três anos. Eram muitas as estrelas presentes na estréia, como o citarista indiano Ravi Shankar, o cantor dos "Beach Boys", Brian Wilson, o ex-cantor dos Blondie, Debby Harry, e o guitarrista de Bruce Springsteen, Steve Van Zandt.