Beatlemaníaco nos EUA evita pela web roubo em Liverpool Um fã dos Beatles conseguiu, de sua casa em Dallas, nos Estados Unidos, evitar um roubo em Liverpool, a cidade britânica onde o quarteto surgiu, a milhares de quilômetros de distância. O americano assistia, pela internet, a imagens da Mathew Street, a rua do lendário Cavern Club, a casa noturna em que os Beatles começaram a carreira, quando viu três homens encostarem uma escada no prédio para arrombar uma loja de artigos esportivos vizinha. Embora já fossem quatro horas da manhã em Liverpool, ainda era noite para o beatlemaníaco americano no Estado americano do Texas. Ele ligou imediatamente para a polícia, que foi até o local e prendeu os homens em flagrante por suspeita de roubo. As autoridades suspeitam que eles estavam prestes a roubar milhares de libras em artigos esportivos. O beatlemaníaco transformado em defensor da lei assistia às imagens capturadas por uma câmera instalada na rua, cujas imagens são transmitidas pelo site www.mathew.st.