Beastie Boys: documentário feito por fãs vira "cult movie" Cinqüenta fãs com câmeras digitais filmaram um show dos Beastie Boys no Madison Square Garden no ano passado. Tiveram acesso aos ídolos, filmaram detalhes da platéia e dos bastidores, e o resultado virou um festejado documentário, "Awesome: I Fuckin´ Shot That". Em janeiro, os Beastie Boys - Mike Diamond, Adam Horowitz e Adam Yauch - levaram seu filme ao mais importante festival alternativo de cinema dos Estados Unidos, o Sundance Film Festival, em Park City, Utah. Outros festivais agora os querem, e eles confessam que foram pegos de surpresa pelo sucesso. ´Para nós, era só uma experiência´, diz Adam Yauch. ´Mas acho que a repercussão se deve ao fato de que, primeiro, você pode ver uma banda em ação em todos os detalhes. Segundo, porque a vê da perspectiva dos fãs, de como eles se integram ao show.´ Banda organicamente ligada a uma cidade, Nova York, os Beastie Boys celebram a capacidade de sua terra de absorver culturas. ´Depois do 11 de setembro, continuamos vivendo a rotina, embora de um jeito mais nervoso. Mas Nova York, a todo momento, afirma que não é só uma cidade de edifícios, mas de pessoas, humana, e isso é muito bom.´