Beastie Boys cancelam turnê após integrante descobrir câncer

O grupo americano Beastie Boys anunciou nesta segunda-feira, 20, que cancelou sua próxima turnê e que o lançamento de seu novo disco está adiado, após Adam Yauch, um de seus integrantes, descobrir que tem câncer.

"Infelizmente nos vemos obrigados a cancelar nossos próximos shows e a adiar a saída de nosso próximo disco", diz o próprio Yauch em um vídeo que a banda divulgou em seu site.

Yauch conta na gravação, em que aparece ao lado do companheiro Adam Horovitz, que há dois meses começou a sentir incômodos no pescoço e que passou por testes médicos que confirmaram a presença de um tumor maligno em uma de suas glândulas salivares.

"Passarei por uma operação seguramente na próxima semana e depois receberei radioterapia", explica Yauch, que insiste que se trata de "uma forma de câncer muito tratável" e que, segundo os médicos, não se expandiu e está localizada apenas nessa glândula.

As boas notícias, segundo Yauch, são que sua voz "não será afetada, o que é um alívio" e que, normalmente, com a extirpação desse tipo de tumor se consegue eliminar a presença do câncer.

"Peço desculpas a todo mundo que tinha planos de ver nossos shows, mas asseguro que voltaremos em breve", afirma o integrante.

O grupo tinha planejado vários shows em Estados Unidos e Canadá. A banda também lançaria em breve o novo álbum, "Hot Sauce Committee", após quatro anos de ausência da cena pública.