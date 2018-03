Beady Eye cancela shows na Europa a três semanas de festival no Brasil

SÃO PAULO - Liam Gallagher, ex-frontman do Oasis, cancelou duas apresentações do Beady Eye, sua nova banda, devido a uma faringite aguda. O grupo, em turnê mundial desde o início do ano, é uma das principais atrações do Planeta Terra, festival marcado para o dia 5 de novembro no Playcenter, em São Paulo.

Através de sua conta no Twitter e do site oficial da banda, Liam pede desculpas aos fãs pelos cancelamentos em Zurique, na Suíça, e Viena, na Áustria. A apresentação marcada para a noite de amanhã, em Berlim, ainda está confirmada na página.

No final da tarde desta quinta, os suecos do Peter, Bjorn & John anunciaram em seu site oficial que a apresentação do grupo marcada para o Planeta Terra está cancelada. Até agora, nenhum comunicado oficial foi emitido.

Em contato com o Estadão.com.br, a assessoria do festival informou não estar ciente do cancelamento do PB&J, e portanto não verificaram a informação. Quanto ao problema de saúde de Liam, afirmaram que por enquanto o show do Beady Eye está confirmado para o evento.

Em junho, os ingleses do The Vaccines também cancelaram o show anunciado para o festival.