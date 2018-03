BBC vai mostrar conversas inéditas dos Beatles em estúdio

O programa Beatles Week, previsto para ir ao ar a partir de 5 de setembro, coincidirá com o lançamento no dia 9 do catálogo original dos Beatles remasterizado digitalmente e do videogame "The Beatles: Rock Band", o primeiro grande salto da banda no mundo da música digital.

"Esta é a chance para os telespectadores desfrutarem de raras imagens e situações fascinantes da carrera do maior grupo pop de todos os tempos", disse George Entwistle, da BBC.

O documentário começará com "The Beatles On Record", uma história da banda interpretando mais de 60 canções, raras imagens e fotos dos arquivos da banda e fragmentos de conversas nunca ouvidas antes.

Depois, será exibida a primeira transmissão na TV do tour dos Beatles pelos Estados Unidos, o filme dos Irmãos Maysles mostrando a chegada deles ao país, em 1964, quando a Beatlemania explodiu por lá.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre outros destaques está "Storyville: How The Beatles Rocked the Kremlin", documentário de Leslie Woodhead sobre como a banda afetou profundamente os jovens russos apesar de nunca ter podido tocar na União Soviética.

(Reportagem de Mike Collett-White)