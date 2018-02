BBC lançará coletânea com melhores momentos de Amy Winehouse

Mais de um após a morte de Amy Winehouse, a BBC preparou o lançamento de uma coletânea especial com momentos da cantora na rede britânica de televisão, projeto que levará o nome de Amy Winehouse at the BBC.

A Universal Music anunciou nesta segunda-feira, 24, que, a partir de 13 de novembro, o box com três DVDs e um CD estará disponível nas lojas. A coletânea contará com sessões da cantora na rádio da BBC, suas primeiras aparições na televisão, entrevistas exclusivas e inéditos materiais de arquivo, além de fotografias.

A empresa informou que todo o dinheiro arrecadado com relação aos direitos autorais, serão doados à fundação Amy Winehouse, que financia projetos de ajuda à juventude e infância, especialmente de desintoxicação de drogas.

Amy Winehouse at the BBC será lançado pouco depois do box The Album Collection, publicado neste mês, com os três CDs que a artista gravou - Frank, Back to Black e Lioness -, o último lançado em dezembro de 2011 com gravações inéditas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cantora, ganhadora de cinco prêmios Grammy, morreu em julho de 2011, aos 27 anos, após ingerir grande quantidade de bebida alcoólica enquanto passava por um processo de desintoxicação.