B.B. King vem ao Brasil em março, durante turnê latina

B.B. King volta ao Brasil em mais uma turnê latino-americana que inclui shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, Santiago do Chile, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina. Assim, o rei do blues comemora seus quase 85 anos no palco. King vai se apresentar no Brasil de 16 a 22 de março e na Argentina e Chile entre os dias 25 e 27. A organização é do Bourbon Street, que ainda pretende realizar um show na casa inaugurada pelo músico há 16 anos.

Confira as datas:

16/03 - Rio de Janeiro - Vivo Rio

Endereço: Rua Dom Infante Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Preços: De R$ 60,00 (1/2 entrada - Setor 3) a R$ 500,00 (Vip Premium)

Horário: 21h30

Maiores informações: 21-2272-2940

19/03 - São Paulo - Via Funchal

Endereço: Rua Funchal, 65 - Vila Olímpia

Preços: De R$ 110,00 (1/2 entrada Platéia 2) a R$ 600,00 (Setor Vip)

Horário: 21h00

Maiores informações: 3089-6999

22/03 - Brasília - Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Maiores informações: 61-3429-7600

Preços e horários a serem anunciados

25/03 - Buenos Aires - Argentina - Luna Park

www.lunapark.ar

27/03 - Santiago - Chile - Teatro Caupolicán

www.teatrocaupolican.cl