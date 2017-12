B.B. King se despede em temporada em São Paulo A mulher dele, Martha, costumava chamá-lo de "cara de limão velho", por causa das caretas que faz quando toca sua Gibson. A primeira vez que tocou no País foi no Teatro Guaíra, em Curitiba, em 1986. Rapidamente, o público brasileiro entendeu que aquele homem que fazia as caretas de limão velho era um músico excepcional, cuja guitarra carregava um amálgama musical e histórico único. E essa percepção só foi crescendo a cada ano que ele voltava. B.B. King esteve no antigo Palace, no antigo Olympia, no Velódromo da USP. "Quanto mais velho fico, mais reconheço a majestade do blues. O blues me faz lembrar o Pepticon, o tônico que servia para tudo. Ele é uma fonte. Fico irritado quando ouço dizer que é depressivo. O fato é que o blues contém todos os sentimentos básicos do ser humano: sofrimento, felicidade, medo, coragem, confusão, tragédia. Tudo. Sentimentos complexos contados em histórias simples. Por isso é tão grandioso." Nasceu Riley King em 16 de setembro de 1925, às margens do Lago Blue. Sua infância foi passada nas plantações de algodão. A bisavó lembrou a ele que o blues também funcionava como um código musical: quando o patrão se aproximava, eles cantavam para avisar, para que as mulheres se escondessem, porque o patrão fazia o que queria. King tem 15 filhos e, confessa, foi um péssimo pai, sempre na estrada. Ao longo desses anos, King vem de longe para fãs, estudantes, presidiários, gente como a gente. Um fã não tão comum, um ex-financista paulistano (que preferiu não divulgar seu nome), comprou 4 pares de ingressos num leilão para a primeira fila no show, a R$ 2,3 mil cada um (R$ 18,4 mil no total). O leilão tem finalidade beneficente. "Não faço questão de ficar tão perto, mas eu me atrasei para comprar o ingresso normal. Quando apareceu o leilão, foi uma vantagem. O cara é uma lenda viva, um desses nomes que você vai olhar numa enciclopédia e está lá. É o último dos grandes ainda vivo, a oportunidade era única", disse hoje o comprador. B.B. King. Bourbon Street Music Club (350 lug.). Rua dos Chanés, 127, 5095-6100. Amanhã, às 22h30. R$ 900 (esgotados) Via Funchal (3.071 lug.). Rua Funchal, 65, tel. 3089-6999. De 6.ª a dom., 21 h. R$ 95 a R$ 480 L