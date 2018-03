B.B. King recebe alta

O rei do blues B.B. King recebeu alta após uma internação por desidratação. O norte-americano B.B. King, lenda do blues que estava hospitalizado por desidratação derivada de uma diabetes, afirmou que está melhor e em casa.

"Quero agradecer a todos por sua preocupação e bons desejos. Me sinto muito melhor", afirma o músico de 89 anos em sua página no Facebook. A internação de King em um hospital de Las Vegas foi anunciada na segunda-feira pela imprensa americana, que citou representantes do artista, mas sem revelar detalhes sobre o estado de saúde.

Boletins médicos divulgados na terça-feira informaram que o guitarrista foi internado por uma desidratação provocada por uma diabetes do tipo II. Com mais de 50 álbuns lançados, King é um dos grandes guitarristas da história da música.