B.B. King, lenda viva do blues, está de volta

Muitos chamaram a última passagem de B.B. King pelo Brasil, em 2006, como ‘turnê do adeus’. Mas a verdade é que, mesmo não estando com a saúde perfeita - ele tem diabetes e é hipertenso -, o bluesman retorna para mais shows no País. Aos 84 anos, dizem novamente que ‘One More Time’ (sugestivo!) é a sua última turnê internacional. Em São Paulo, B.B. King, um dos nomes mais influentes do gênero no mundo, se apresenta no Bourbon Street e no Via Funchal.

Bourbon Street - R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (18), 22h. R$ 950. Via Funchal. R. Funchal, 65, V. Olímpia, 2144-5444. Dias 19 e 20, 21h30. R$ 200/R$ 600.