BB King faz o primeiro dos três shows programados em São Paulo

Veja também:

EDMUNDO LEITE: BB King toca sem parar

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta sexta-feira e também no sábado, BB King toca na casa de shows Via Funchal. Os ingressos já estão esgotados.

Em entrevista coletiva, o bluesman lamentou que sua música não toque nas rádios, e que não tenha conseguido acumular o bastante para uma velhice mais tranquila. "Os músicos às vezes ganham pouco dinheiro. Alguns de nós estão de bolsos vazios. Não sou uma moça bonita e o blues não está no topo. As pessoas não ouvem B.B. King, não sabem de B.B. King." O tom não é de queixa - depois de tantos anos de circulação, de ver tantos guitarristas surgirem e desaparecerem, ele soa resignado. Apesar das dificuldades, acredita na força do blues e no poder de sua lendária guitarra, a qual chama de Lucille. "O blues nunca vai morrer. É como a música clássica, como Beethoven."