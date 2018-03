B.B. King fará shows no Brasil no fim ano O lendário guitarrista de blues B.B. King vai incluir o Brasil em sua aguardada turnê internacional "The Farewell Tour", provavelmente a última de sua carreira, segundo anunciou a casa de shows Bourbon Street. Os ingressos para o primeiro show, que acontece no Bourbon, em 30 de novembro, começam a ser vendidos a partir da segunda quinzena de outubro. O segundo show será no dia 2 de dezembro na Via Funchal e as vendas começam nesta sexta-feira, dia 15. Está confirmada também a presença do astro no Rio de Janeiro. Ele deve se apresentar no novo espaço Vivo Rio, em 7 de dezembro. Os fãs podem adquirir os ingressos a partir da segunda quinzena de outubro. Estão sendo negociadas apresentações em outras cidades. Em 2004, B.B. King veio ao País e se apresentou em São Paulo, Curitiba, Brasília e no Rio. B.B. King no Brasil. Informações: Bourbon Street - Tel.: (11) 5095-6100 Via Funchal - Tel.: (11) 3089-6999 e (11) 3897-4456