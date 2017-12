B.B King fará show extra em São Paulo Devido à enorme procura por ingressos para o show do lendário guitarrista de blues B.B. King em São Paulo, o músico fará um show extra na capital paulista, no dia 4 de dezembro, no Via Funchal. King traz ao País a aguardada turnê internacional The Farewell Tour, provavelmente a última de sua carreira, segundo anunciou a casa de shows Bourbon Street. A primeira apresentação de King acontece no dia 30 de novembro, no Bourbon Street, e o segundo será no dia 2 de dezembro, no Via Funchal. Depois de passar por São Paulo, ele segue para Curitiba e para o Rio de Janeiro. Em 2004, B.B. King veio ao País e se apresentou em São Paulo, Curitiba, Brasília e no Rio. Os ingressos que custam R$ 900 para o show no Bourbon Street, que será beneficente - parte da renda revertida para a Associação Cruz Verde de Assistência a Crianças e Adultos com Paralisia Cerebral - estão esgotados, restando apenas 10 mesas (40 lugares) que serão disputadas em um leilão também com renda revertida à Cruz Verde. B.B. King no Brasil. Informações: Bourbon Street - Tel.: (11) 5095-6100. Via Funchal - Tel.: (11) 3089-6999 e (11) 3897-4456