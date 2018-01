B.B. King está sob cuidados médicos em sua casa, em Las Vegas

O estado de saúde do célebre guitarrista norte-americano B.B. King voltou a inspirar atenção. Aos fãs, ele enviou recado, na última sexta, 1º, em sua página no Facebook: “Estou sob cuidados médicos hospitalares na minha residência em Las Vegas. Obrigado a todos pelos bons desejos e orações”.

Segundo o site TMZ, Patty, a filha do músico, teria chamado a polícia para conseguir internar seu pai. Os cuidados de B.B. King estariam sendo alvo de disputa entre ela e a empresária de longa data do músico, Laverne Toney. Patty, que mora com o pai em Las Vegas, teria dito ao site que ela queria levá-lo para o hospital porque sua urina era laranja e ele não estava comendo, mas que Toney se recusou. De acordo com ela, B.B. King sofreu um leve ataque cardíaco.

No começo de abril, o rei do blues recebeu alta após uma internação por desidratação, decorrente de uma diabetes. “Quero agradecer a todos por sua preocupação e bons desejos. Me sinto muito melhor”, afirmou o músico de 89 anos, na época, também em sua página no Facebook. Com mais de 50 álbuns lançados, King é um dos grandes guitarristas da história da música.