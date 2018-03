BB King está melhor, diz filha do músico

Diagnosticado com diabete há 20 anos e internado no fim de semana por desidratação decorrente da doença, a lenda do blues BB King está “muito melhor”, segundo informou Claudette, filha e secretária do guitarrista de 89 anos.

Em outubro do ano passado, King não se sentiu bem durante um show – também por desidratação e esgotamento – e acabou cancelando a turnê.

Ao longo de sua carreira, ele lançou mais de 50 álbuns e se apresentou algumas vezes no Brasil – sua última passagem pelo país foi em 2012.