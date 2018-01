B.B. King é internado no Texas O lendário guitarrista de blues B.B. King, que esteve recentemente no Brasil para shows de sua provável última turnê mundial, foi internado em Galveston, Texas, nos Estados Unidos, por motivos não divulgados. O astro passa bem, no entanto, segundo nota divulgada pelo hospital The University of Texas Medical Branch. O bluesman de 81 anos, que iria se apresentar na quinta-feira no Grand Opera House, não foi submetido a um tratamento intensivo e pode receber alta ainda nesta sexta-feira ou no sábado. Uma mensagem deixada para a agência de King, Lieberman Management LLC, em Nova York, não foi imediatamente retornada. Riley King nasceu em 16 de setembro de 1925, às margens do Lago Blue. Sua infância foi passada nas plantações de algodão. A bisavó lembrou a ele que o blues também funcionava como um código musical: quando o patrão se aproximava, eles cantavam para avisar, para que as mulheres se escondessem, porque o patrão fazia o que queria. Foi assim que começou sua carreira. Alguns dos clássicos de King, famoso por sua guitarra Gibson "Lucille" são The Thrill is Gone, Every Day I Have the Blues e You Upset me Baby. Em dezembro de 2006, o Rei do Blues foi honrado nos EUA com a Medalha da Liberdade, entregue pelo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Na ocasião, Bush elogiou King por ter superado sua infância difícil no sul do país e se transformado em um dos maiores guitarristas e cantores de blues do mundo.