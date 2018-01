B.B. King cancela turnê após passar mal em show

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O lendário guitarrista de blues B.B. King cancelou as apresentações restantes de sua atual turnê depois de passar mal no palco durante um show em Chicago, de acordo com o site do músico.

King, de 89 anos, estava tocando na sexta-feira, 3, à noite no House of Blues quando se sentiu mal.

"Um médico o avaliou imediatamente e diagnosticou desidratação e exaustão, o que fez com que os oito shows restantes de sua atual turnê fossem cancelados", informou o site.

Nenhuma outra informação sobre seu estado de saúde estava imediatamente disponível.

King, que nasceu no Estado do Mississippi e é chamado de o "Rei do Blues", é considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos.

Ele foi classificado em 2003 como o número três de todos os tempos pela revista Rolling Stone, atrás apenas de Jimi Hendrix e Duane Allman.

Ele influenciou muitos guitarristas, incluindo Eric Clapton, e faz parte do Hall da Fama do Rock and Roll desde 1987.

O documentário B.B. King: The Life of Riley, deste ano, narra sua vida de trabalho nas plantações de algodão do sul dos Estados Unidos antes do estrelato internacional.