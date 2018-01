Batuque contemporâneo mantém samba em pé

O dito ‘samba de raiz’ é a base do projeto Comunas do Samba que reúne, a partir desta sexta, 8, no Sesc Pompeia, comunidades paulistanas que se dedicam ao gênero.

Quem abre é o Projeto Samba Autêntico, com a cantora Virgínia Rosa. No sábado, é vez das Tias Baianas Paulistas, ao lado de Dona Inah.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (8) e sáb., 21h. R$ 16. Até 30/1.