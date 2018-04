Baterista Mikkey Dee sobre o Motörhead: 'Acabou, é claro'

A morte do líder do emblemático grupo britânico de heavy metal Motörhead, Ian "Lemmy" Kilmister, também significa o fim do grupo, garantiu nesta terça-feira, 29, o baterista da banda, Mikkey Dee, ao jornal sueco Expressen.

"Acabou o Motörhead, é claro. Lemmy era o Motörhead, mas a banda vai continuar viva na memória de muitas pessoas", disse Dee. "Não faremos mais turnês. E não haverá mais discos. Mas a marca sobrevive e Lemmy vive nos corações de todos", acrescentou.

O baterista aplaudiu a coragem de um homem que seguiu cantando e tocando apesar do câncer, doença que foi diagnosticada no sábado, dois dias depois de seu aniversário de 70 anos e dois antes de sua morte.

"Ele estava terrivelmente exausto. Gastava toda a sua energia no palco e estava muito cansado (...) É incrível como conseguia atuar nos shows", disse ele.

Figura emblemática do rock e considerado um dos pioneiros do heavy metal, o cantor britânico morreu em sua casa em Los Angeles (Califórnia) na segunda-feira, 28. A notícia de sua morte provocou uma torrente de reações e homenagens a sua criatividade e longevidade artística.