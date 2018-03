Baterista Jimmy Chamberlin deixa o Smashing Pumpkins

Jimmy Chamberlin, o baterista da banda americana de rock alternativo Smashing Pumpkins, deixou o grupo, anunciou nesta segunda-feira, 23, em seu site o guitarrista e vocalista do conjunto, Billy Corgan.

O anúncio, no entanto, não deixa claro os motivos pelos quais Chamberlin, de 44 anos, decidiu abandonar o grupo, responsável por álbuns de sucesso como Siamese Dream (1993) e Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995).

Um breve comunicado no site da banda explica que Chamberlin se uniu "em 1988 à banda que Corgan fundou em Chicago" e que, "desde então, tocou em todos os álbuns editados, exceto em Adore (1998)".

Corgan, segundo o comunicado, continuará compondo e gravando as canções, já que o Smashing Pumpkins planeja voltar aos estúdios de gravação nos próximos meses.

A banda já tinha se separado em 2000, mas decidiu voltar aos palcos em 2006 com Chamberlin e Corgan, junto a Jeffrey Schroeder, Ginger Reyes e Lisa Harriton.