Baterista do U2 é condenado em processo no Brasil, diz site

O baterista do U2, Larry Mullen Jr., foi condenado em um processo movido na justiça brasileira. Ele e outras duas pessoas terão que pagar indenização de R$ 800 mil, informou nesta quarta-feira o site de música Spinner.

O caso está ligado a declarações de Bono Vox e Mullen Jr. durante uma entrevista ao jornal O Globo, no ano 2000. Na época, Mullen Jr. disse que o promoter Franco Bruno não havia pago à banda por um show feito no Rio e outros dois em São Paulo, em 1998, que fizeram parte da PopMart Tour.

Três dias depois da entrevista, entretanto, o promotor conseguiu provar que havia pago, sim, o cachê da banda - e que Mullen Jr. estava enganado. O promotor de shows entrou com ação judicial contra o U2 e o caso só agora chegou ao final.

O U2 volta ao País em abril, para shows da 360° Tour, nos dias 9, 10 e 13, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A banda divulga o último álbum lançado, No Line On The Horizon (2009).