Baterista do Kings of Leon e Jessia Baylin se casam

O baterista da banda Kings of Leon, Nathan Followill, casou-se no último sábado, 14, com a cantora Jessie Baylin, segundo a americana informou em seu perfil na rede de microblogs Twitter.

A cantora, de 25 anos, anunciou a notícia com bom humor em seu Twitter. "Permitam-me apresentar-me: Senhora Jessie B. Followill", revelando seu novo nome de casada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os irmãos do baterista, Caleb e Jared Followill, e seu primo, Matthew Followill, todos do Kings of Leon, compareceram à cerimônia. A atriz Scarlet Johansson, que fez o colegial com a noiva, também esteve presente.

Neste mês, o Kings of Leon lançou seu primeiro DVD, "Live at The O2: London, England". Já o lançamento mais recente de Jessie foi em 2008, com o álbum "Firesight", seu segundo disco.