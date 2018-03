Baterista do AC/DC é preso na Nova Zelândia

O baterista do AC/DC Phil Rudd foi preso na manhã desta quinta-feira, 6, em Tauranga, Nova Zelândia, no horário local - mas já está liberado depois de ter pagado fiança. O músico está sendo acusado de tentar arranjar dois homicídios, posse de drogas e ameaças, segundo a revista Billboard.

Ele não contestou as acusações oficialmente, e uma audiência está marcada para o próximo dia 27 de novembro. Ele foi ordenado a não entrar em contato com nenhum dos envolvidos nos supostos homicídios. Nomes ou motivos não foram revelados pela Justiça neo-zelandesa, de acordo com o New Zealand Herald.

O australiano de 60 anos vive na Nova Zelândia desde que se separou do AC/DC em 1983 - ele retornou ao grupo em 1994, mas ficou fora de fotos recentes para a promoção do novo álbum da banda, Rock or Bust, que sai no dia 2 de dezembro nos EUA.

Head Job, de setembro deste ano, é o primeiro álbum solo de Rudd.