Baterista do ABBA é encontrado morto na Espanha Ola Brunkert, ex-baterista do ABBA, grupo pop sueco que fez sucesso nos anos 1970, foi encontrado morto em decorrência de suposto acidente no jardim de sua casa em Mallorca, disse a polícia espanhola na segunda-feira. Brunkert sangrou até a morte depois de sofrer um ferimento na garganta. Segundo um porta-voz da guarda da polícia civil, a polícia acredita que o baterista se feriu ao quebrar uma vidraça. O porta-voz disse que as autoridades estão esperando o resultado da autópsia. O site oficial da banda disse que Brunkert provavelmente é o único músico instrumental que participou de todos os discos da banda. Nos anos 1970, os dois rapazes e as duas moças que fazem os vocais do ABBA ficaram muito famosos graças a hits como "Waterloo" e "Dancing Queen". (Reportagem de Jason Webb)