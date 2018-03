Baterista de Marilyn Manson deixa a banda após 15 anos

O baterista Ginger Fish anunciou nesta quinta-feira, 24, que irá deixar a banda de Marilyn Manson, que toca desde 1995, informa o site NME.

Robert Wilson, seu nome real, fez um comunicado sobre a ruptura. "Eu decidi parar de fazer parte de Marilyn Mansone ver onde minha vida precisa mais de mim", ele escreveu.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele acrecentou que não pode simplesmente ver as oportunidades passarem sem poder avaliar se elas podem ser válidas ou não. "Eu desejo o bem dos meus irmãos e que boas coisas aconteçam a eles."

A baixista fabricou seu nome artístico a partir da fusão de Gingers Rodgers e o serial killer Albert Fish. Ele tocou bateria em todos os sete álbuns de estúdio de Marilyn Manson, desde a estreia com Portrait of an American Family.

Fish deixa Manson e membros da banda de longa data como Twiggy Ramirez que tocam desde a celebrada trilogia Antichrist Superstar (1996), Mechanical Animals (1998) e Holy Wood - In The Shadow Of The Valley Of Death - (2000).