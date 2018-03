Baterista da Motown Uriel Jones morre em Michigan

Jones tinha 74 anos e desde fevereiro vinha se recuperando da doença, disse sua cunhada Leslie Coleman. Ele teve uma recaída na terça-feira e morreu no hospital e centro médico de Oakwood, em Dearborn, disse ela à Reuters.

Ele foi o componente-chave da incursão no "soul psicodélico" do Temptations, incluindo "Cloud Nine" e "I Can't Get Next You", e também contribuiu com o sucesso "Ain't Too Proud To Beg". O músico era o último baterista sobrevivente da banda da Motown, conhecida como Funk Brothers.

Jones também colocou um toque sensível a músicas como "The Tracks of My Tears", do The Miracles, e "What Becomes of the Brokenhearted", de Jimmy Ruffin.

Jones entrou na Motown em 1964 depois da turnê com Gaye e gravou os famosos hits da gravadora "Ain't That Peculiar", "I Heard it Through the Grapevine" e "Ain't No Mountain High Enough".

"O som do baterista Uriel era o mais aberto e relaxado e ele era o que tinha o estilo mais original dos três caras que tínhamos", disse o arranjador da Motown, Paul Riser. "Ele tinha um sentimento mesclado e fazia bem muitas coisas diferentes."

O primeiro baterista da Motown foi Benny Benjamin, mas enquanto Benjamin se afundava nas drogas, Jones e Richard "Pistol" Allen compartilhavam trabalho. Benjamin morreu em 1969. Allen sucumbiu ao câncer em 2002, logo após terminar a produção do documentário sobre os Funk Brothers, "Standing in the Shadows of Motown".

Jones deixou sua mulher, June, e três filhos.

(Reportagem de Dean Goodman)