Bateria de Ringo Starr pode ser arrematada por milhões de dólares em leilão

Uma bateria tocada por Ringo Starr deve arrecadar milhões de dólares em um leilão nesta semana de itens pertencentes ao Beatle e sua esposa, Barbara Bach. Starr está se despedindo de objetos como instrumentos e memorabília da carreira, bem como artigos pessoais.

Entre eles estão sete baterias de palco e estúdio usadas por Starr, incluindo a bateria Ludwig Oyster Black Pearl utilizada para as primeiras gravações dos Beatles, entre elas Can't Buy Me Love e I Want do Hold Your Hand. Starr usou essa bateria em mais de 200 apresentações.

No mês passado, a casa de leilões Julien's vendeu o bumbo de uma bateria tocada por Starr no programa de televisão dos EUA The Ed Sullivan Show em 1964 por 2,1 milhões de dólares.

"Tínhamos uma estimativa conservadora para essa bateria (Ludwig) de 3 milhões a 5 milhões (de dólares), mas isso era antes de saber por quanto seria vendido o bumbo", disse Darren Julien, presidente e executivo-chefe da casa de leilões.

Também será colocada à venda no leilão uma guitarra usada por John Lennon, que o falecido Beatle deu de presente a Starr.

Parte da receita do leilão irá para a The Lotus Foundation, que foi fundada por Starr e a mulher e visa financiar e promover projetos de caridade, disse a Julien's. O leilão acontece de quinta-feira a sábado em Beverly Hills e também pela Internet, através do site da Julien's.