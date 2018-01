Barbra Streisand volta aos palcos após 6 anos de ausência A cantora e atriz Barbra Streisand fez na quarta-feira, na Filadélfia, seu primeiro show após seis anos de ausência. Na época, ela justificou que queria passar mais tempo com seu marido, James Brolin, com quem se casou em 1998. Barbra fará mais 19 apresentações. A diva, que já recebeu prêmios no Oscar (cinema), no Emmy (televisão), no Tony (teatro) e no Grammy (música), diz que o bom-humor é parte de sua motivação para voltar a cantar em público. Segundo confessou à apresentadora de televisão Oprah Winfrey, a "principal razão" de sua volta é seu desejo de arrecadar fundos para as obras beneficentes pelas quais se interessa. Ela pensa em repartir US$ 10 milhões entre causas em geral apolíticas e relacionadas com o meio ambiente, a saúde e a educação. Espera-se que a arrecadação total da sua turnê supere os US$ 90 milhões com um preço médio por entrada de US$ 275. Após 50 discos de ouro e o título da cantora com mais discos vendidos nos EUA - número que supera os 71 milhões de álbuns - Barbra fez, ao longo da carreira, apenas 70 apresentações ao vivo. Barbra anunciou em um programa que alternará as músicas de sempre com outras canções que nunca interpretou em público, além de trazer "convidados surpresa".