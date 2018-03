Barbra Streisand recebe prêmio de Pessoa do Ano nos EUA

A atriz e cantora Barbra Streisand receberá na noite desta sexta-feira,11, o prêmio de Pessoa do Ano dado pela academia de música, em cerimônia organizada no Convention Center de Los Angeles (Califórnia) e da qual participarão várias celebridades.

Barbra, ganhadora do Oscar, Emmy, Tony e Grammy, receberá uma homenagem por parte de seus colegas de profissão e amigos íntimos, dois dias antes de subir ao palco do Grammy, que acontecerá no Staples Center.

Da homenagem participarão artistas como Tony Bennett, Jeff Beck, Seal, Donna Summer, Herbie Hancock, Leann Rimes, Diana Krall, Barry Manilow, Faith Hill, Leona Lewis e membros do elenco da série Glee.

Os lucros obtidos no evento anual do prêmio Pessoa do Ano, que deve receber 2,5 mil pessoas, serão destinados a membros da comunidade musical que precisem de assistência médica ou financeira urgente.

"Para mim, ser capaz de criar é um presente e uma responsabilidade, e vi em primeira mão o poder da filantropia para conseguir um mundo mais seguro, saudável e pacífico", disse Barbra em comunicado .

A fundação MusiCares, criada pela academia de música, espera superar os US$ 4 milhões obtidos no ano passado durante a homenagem a Neil Young.

"Buscamos nomes irresistíveis para a venda de entradas e que chamem a atenção. Quem é melhor que Barbra Streisand? Ninguém", disse Neil Portnow à revista Variety.

Segundo a publicação, espera-se que durante a cerimônia seja reproduzida uma mensagem gravada do ex-presidente americano Bill Clinton.

Barbra é democrata e uma das principais responsáveis em Hollywood pela ascensão de Barack Obama ao poder.

A 53ª edição dos Grammy será transmitida nos EUA através do canal CBS, e nela atuarão Mick Jagger, Bob Dylan, Eminem, Dr. Dre, Arcade Fire, Lady Antebellum, Lady Gaga, Miranda Lambert, Muse, Katy Perry e a própria Barbra entre muitos outros.