Barbra Streisand lança álbum de jazz com Diana Krall

Barbra Streisand se uniu à cantora e pianista canadense de jazz Diana Krall em seu primeiro álbum gravado em quatro anos, que está pronto para estrear no dia 29 de setembro, informou sua gravadora na segunda-feira.

A Columbia Records disse que o álbum "Love Is The Answer" é a primeira coleção completa de Streisand de sua nova gravadora desde "Guilty Pleasures", em 2005, e seu primeiro álbum desde "Live In Concert", em 2006.

No ano passado, Streisand estava preocupada com a campanha eleitoral dos Estados Unidos, mas a cantora-atriz disse este ano que conseguiu voltar ao ramo do entretenimento, porque com um novo presidente na Casa Branca, ela pode relaxar de novo.

"'Love Is The Answer' apresenta a artista como uma cantora de cabaré e de jazz de pureza emocional, profundidade e maturidade", disse em um comunicado a Columbia Records, parte da Sony Corp.

No novo álbum, Streisand trabalha pela primeira vez com a vencedora do Grammy Diana Krall e seu quarteto de guitarra, baixo e bateria, assim como com o compositor Johnny Mandel, com quem ela já trabalhou no álbum "Back to Broadway", em 1993.

Os títulos das músicas do álbum ainda serão anunciados.

Streisand, de 67 anos, trilhou um extraordinário caminho pela música, cinema e televisão em quatro décadas.

Ela já venceu dez prêmios Grammy, dois Oscar -- melhor atriz com, "A Garota Genial", e melhor canção, com "Evergreen" - e inúmeros Emmy. No ano passado, ela foi homenageada com o prêmio Kennedy Center Honors.

(Por Belinda Goldsmith)