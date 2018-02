Barbra Streisand faz história com seis décadas de álbuns no. 1

O álbum vendeu 196 mil cópias em sua primeira semana, de acordo com dados de vendas compilados pela Nielsen SoundScan.

Com seu último hit, Streisand também se tornou a única artista feminina a conseguir o primeiro lugar nas paradas de discos da Billboard em 10 ocasiões diferentes.

A cantora está agora no quarto lugar da lista de artistas com mais álbuns número 1, atrás apenas dos Beatles, com 19 discos campeões, de Jay Z, que tem 13, e de Bruce Springsteen, com 11.

O primeiro álbum número 1 de Streisand foi obtido há quase 50 anos, quando "People" chegou ao topo das paradas em 31 de outubro de 1964, disse a Billboard.

"Partners" apresenta Streisand cantando canções clássicas com artistas masculinos, como em "New York State of Mind" com Billy Joel, "Somewhere" com Josh Groban e "People" com Stevie Wonder.

Streisand, de 72 anos, liderou uma série de novas entradas na tabela semanal da Billboard 200, que mede as vendas de álbuns físicos e digitais.

(Por Piya Sinha-Roy)