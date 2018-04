Barão Vermelho seguirá sem Frejat e com Suricato nos vocais

“Era 19 de novembro quando me ligaram”, relembra Rodrigo Suricato, de 37 anos. De nome sensação do folk brasileiro, com direito a um Grammy Latino e uma boa campanha em um reality show SuperStar, da TV Globo, o rapaz de 37 anos ocupará o posto que já foi de Cazuza e Frejat. Suricato é, desde o mês de novembro do ano passado, o novo vocalista e guitarrista do Barão Vermelho.

No Rio de Janeiro, o assunto da nova retomada do Barão Vermelho, há quatro anos em inatividade, já circulava. A dúvida seria se Frejat iria, ou não, se juntar ao grupo. Um comunicado enviado ao Estado na tarde desta terça-feira, 15, confirmou o que o jornal O Globo havia noticiado pela manhã: o vocalista se desligou da banda para se dedicar à carreira solo por uma “decisão pessoal”, diz o texto.

Terceiro vocalista do grupo que irá comemorar, em 2017, os 35 anos de existência com uma turnê, Suricato disse que sua única questão seria conciliar os trabalhos com o Barão e a banda que leva seu sobrenome.

Afinal, o Suricato está prestes a gravar o terceiro disco da carreira, três anos depois do sucesso de Sol-Te, lançado na boa fase conquistada pelo burburinho gerado pela participação no reality da Globo. “Se não tivesse que largar o Suricato, eu adoraria fazer parte do time”, conta o músico.

O Suricato, por exemplo, irá se apresentar no Lollapalooza Brasil deste ano. A performance do grupo será no primeiro dia do festival realizado no Autódromo de Interlagos, em 25 e 26 de março. “Nossa ideia é apresentar músicas inéditas nesse show”, conta Rodrigo.

A agenda do Barão só tem início em maio, embora as datas ainda não tenham sido reveladas. O grupo, por enquanto, fez um ensaio e Suricato causou boa impressão diante dos futuros companheiros – Guto Goffi (bateria), Fernando Magalhães (guitarra), Rodrigo Santos (baixo) e Maurício Barros (teclados, de volta à banda de forma permanente) – ao lembrar de 19 músicas do grupo carioca sem precisar estudar.

“Canto nos tons originais”, revela Suricato, sobre as possíveis mudanças nas músicas após a segunda mudança de vocalista. O jovem músico, apenas dois anos mais velho do que a própria banda a qual vai integrar, fez covers de Barão Vermelho no começo de carreira, em bares, com o Suricato e durante a turnê Nívea Rock Brasil.

Nesse giro pelo País promovido pela empresa de cosméticos, Suricato se aproximou de Maurício Barros. O fim de cada show ficava a cargo do jovem. Ele cantava Pro Dia Nascer Feliz, algo que captou a atenção de Barros.

“Fora do palco, nos demos muito bem também”, disse o tecladista, ao Estado. “Até parecia que já nos conhecíamos há muito tempo. Num momento nos bastidores de um desses shows, vi o Suricato tocando e cantando uma música totalmente lado B do Barão Vermelho e aproveitei pra registrar no meu celular.”

Quando o restante do Barão Vermelho se reuniu para decidir o futuro da banda sem Frejat, Barros mostrou o vídeo de Suricato para Goffi. “Ele adorou, assim como todos os integrantes.”

“Com o Suricato, é uma construção de carreira completamente diferente”, avalia o mais novo integrante do Barão Vermelho. “São novos tempos, tudo é muito diferente do que era nos anos 1980, uma geração que contava com o apoio da televisão e de outros contextos. As batalhas, hoje, são outras. São deliciosas, mas outras.”

Sobre sua falta de preocupação nos encaixes de agenda e diferenças entre as gerações, Suricato, de 37 anos, faz uso de um meme (como são chamadas piadas de internet) que seus novos companheiros de banda, todos na casa dos 50 anos, talvez não conheçam.

“Se organizar direitinho, todo mundo transa”, brincou - e se você levar esse chiste de forma literal saiba que você está mais para um cinquentão como o restante do Barão do que para um trintão como Suricato.