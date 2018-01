Bandas paulistanas de metal pegam a ponte aérea para abrir o segundo fim de semana do Rock in Rio

Com um bom auxílio da sombra que o Palco Sunset jogava sobre o público na Cidade do Rock, na tarde desta quinta-feira, 24, a banda paulistana John Wayne começou o segundo fim de semana do Rock in Rio com seu metal acelerado e alto. Bem alto.

"Nós somos a periferia e estamos aqui representando o metal", disse o vocalista Fábio Figueiredo.

Com um par de guitarras obsceno e a voz rasgada e imenso carisma do vocal, o quinteto de Perus, zona norte de São Paulo, viu formar na sua frente o sonho de qualquer banda ligada ao rock n roll acelerado: uma roda de pogo, centenas de jovens se jogando uns nos outros.

A roda continuou em seguida, quando o Project46, também da capital paulista, subiu ao palco para mostrar o seu, segundo os próprios, "metal soco na cara".

Já com um séquito particular de fãs metal heads que cantou a letra toda de Erro+55 ("oh, pátria amada, idolatrada, será que seus filhos aprendem a lição?"), a banda levou seu rock pesado de protesto para bem acima do underground com a apresentação no Rock in Rio.

Na saída do show, não foi raro ver um ou outro metaleiro com o nariz sangrando.

PONTO ALTO DO SHOW: posicionamento crítico compartilhado entre as bandas, que dividiram o palco nas canções finais, foi um ponto alto do show.

PONTO BAIXO: Durante a apresentação do Project46, os agudos das guitarras produziam uma microfonia involuntária que incomodava os ouvidos dos fãs mais próximos ao palco.

CORO: Em mais de um momento, o público entoou um coro de xingamentos a presidente Dilma Rousseff.