Bandas novatas recepcionam público do VMB Os convidados para a 12.ª edição do Video Music Brasil (VMB), a premiação anual da MTV, estão sendo recepcionados por seis bandas novatas espalhadas ao redor do Credicard Hall. A banda de rock Cenica, por exemplo, composta por quatro meninas descoladas, anima uma das maiores filas, localizada na lateral da casa de shows. As meninas começaram o seu show por volta das 19h30 e só devem parar quando todo mundo entrar para prestigiar o evento, apresentado por Marcos Mion, Cazé Peçanha e a sempre polêmica Daniela Cicarelli. Além da banda Cenica, também toca na entrada principal do Credicard Hall a banda Color TV, que terá um clipe apresentado durante a cerimonia, totalmente produzido pela producao do canal da musica. Os VJs João Gordo e Andre Vasco animam o "tapete vermelho" do maior evento musical brasileiro, dando as boas-vindas aos candidatos ao prêmio como Negra Li, que concorre nas categorias melhor videoclipe de MPB e fotografia, e Felipe Dylon, candidato a estatueta de melhor videoclipe do ano na escolha da audiência.