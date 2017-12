Banda The Pretenders vai abrir os shows de Phil Collins na América Latina

O grupo The Pretenders fará os shows de abertura para Phil Collins na América Latina. No Brasil, as apresentações serão realizadas nos dias 22 de fevereiro (Rio de Janeiro, Maracanã), 24 (São Paulo, Allianz Parque) e 27 (Porto Alegre, Beira Rio). A banda comandada pela vocalista Chrissie Hynde foi fundada em 1978 na Inglaterra e alcançou sucesso nos anos 1980 com hits como Don't Get Me Wrong, Back On The Chain Gang e Middle Of The Road.

Um dos músicos mais conhecidos do mundo (com mais de 100 milhões de discos vendidos tanto em carreira solo quanto com a lendária banda Genesis), o inglês Phil Collins, de 66 anos, só esteve no País uma vez, em 1977, quando fez uma série de shows com o Genesis. Na ocasião, ele também passou por Rio, São Paulo e Porto Alegre.

A venda de ingressos para os shows de Phil Collins no Brasil começam no próximo dia 7 de dezembro, quinta-feira, pelo site Eventim, e é possível parcelar a compra em até três vezes. Phil Collins é dono dos hits Another Day In Paradise, One More Night e In The Air Tonight.

SERVIÇO

RIO DE JANEIRO

22 de fevereiro, quinta-feira. Onde: Maracanã. Quanto: R$ 270 (cadeira superior sul), R$ 340 (cadeira inferior sul), R$ 360 (cadeira superior leste), R$ 370 (pista), R$ 450 (cadeira inferior leste e oeste), R$ 640 (cadeira Maracanã Mais leste e oeste) e R$ 750 (pista premium). Vendas e classificação indicativa: Eventim.

SÃO PAULO

24 de fevereiro, sábado. Onde: Allianz Parque. Quanto: R$ 350 (cadeira superior), R$ 390 (pista), R$ 490 (cadeira inferior) e R$ 760 (pista premium). Vendas e classificação indicativa: Eventim.

PORTO ALEGRE

27 de fevereiro, terça-feira. Onde: Estádio Beira-Rio. Quanto: R$ 270 (cadeira superior), R$ 320 (pista), R$ 440 (cadeira inferior), R$ 600 (camarote), R$ 640 (SKY Box) e R$ 680 (pista premium). Vendas e classificação indicativa: Eventim.