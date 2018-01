Banda Sepultura tem show no Egito cancelado horas antes da abertura dos portões

O aguardado primeiro show da banda brasileira Sepultura no Cairo, no Egito, marcado para a noite de sábado, 4, foi cancelado horas antes da abertura dos portões no Nile Country Club, local onde a apresentação seria realizada.

Nas redes sociais é possível observar que tanto o público quanto os próprios membros da bandas estavam basante ansiosos pelo show, que seria o primeiro na capital egípcia, mas a apresentação foi impedida pela polícia local.

Os perfis oficiais dos membros do grupo e da própria banda mostram fotos entusiasmadas do Sepultura já no Egito. A apresentação, ao que tudo indica, foi cancelada pela polícia local, que, no entanto, não deu maiores explicações para a medida. Em resposta aos comentários de alguns fãs sobre a devolução do dinheiro, um perfil comentou que após o dia 12 os fãs poderão receber o dinheiro de volta. A postagem, porém, também não dá mais explicações para o cancelamento.