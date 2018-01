Banda sem CD chega às paradas britânicas Um grupo quase desconhecido que chega à 31.ª posição nas paradas britânicas não é o tipo de assunto que normalmente faria manchetes. Mas a entrada da banda Koopa na lista dos Top 40, esta semana, representa mais um marco da revolução da internet que vem varrendo o setor da música. O trio de punk-rock de Essex, no leste da Inglaterra, é a primeira banda que conseguiu incluir um single nos Top 40 - Blag, Steal & Borrow - que só pode ser obtido por download na web. O grupo ainda não lançou um disco. Este mês as paradas de sucesso sofreram modificações. Agora, não é necessário que exista uma versão física de um disco para que suas faixas possam ser incluídas nas paradas. Os executivos musicais acham que as mudanças vão tornar a competição mais igualitária, permitindo que grupos novos façam sucesso e favoritos antigos reconquistem espaço. Com isso, as bandas estão podendo fazer sucesso com divulgação exclusivamente online, sem qualquer tipo de apoio ou patrocínio externo. Bom negócio Os executivos admitem que durante muito tempo o setor focou demais a repressão à troca ilegal de arquivos musicais, perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro com os downloads, a fim de compensar pela perda de vendas de CDs físicos. Cifras da indústria musical mostram que as vendas globais de música digital mais que dobraram no primeiro semestre de 2006 em relação ao ano anterior, mas que o mercado global caiu 4 por cento. O Koopa não foi a primeira banda a fazer sucesso na internet. Na Grã-Bretanha, o grupo Arctic Monkeys ganhou uma base enorme de fãs online antes de fechar contrato com uma gravadora. Em seguida, tiveram o álbum de maior vendas inicial na história do país. O guitarrista e vocalista Joe Murphy, do Koopa, disse que desde seu sucesso recente a banda já recebeu vários telefonemas de gravadoras, tanto grandes quanto independentes, e que a banda não é avessa à idéia de assinar um contrato. É possível que grave com um selo americano.