Banda Renaissance vem ao Brasil pela primeira vez

A inglesa Annie Haslam lembra com carinho da cena. Na porta de uma loja de discos no Rio de Janeiro, uma fila enorme de fãs se formava para encontrar com a cantora e voz da banda Renaissance, em sua primeira visita ao País. Em 1997, ela tinha somente um músico a acompanhá-la. Prometeu vir com a banda completa.

Voltou no ano seguinte, novamente sem o restante da trupe surgida em 1969, quando Keith Relf e Jim McCarty, integrantes da seminal e influente The Yardbirds, decidiram criar um grupo que ainda beirasse o rock progressivo, mas mergulhasse a fundo na música erudita. A promessa ela cumpre agora.

Como sexteto, Annie traz o seu Renaissance para uma apresentação única em São Paulo, na noite desta quinta-feira, 25, no Espaço das Américas. “Será maravilhoso”, anima-se a cantora inglesa, mas moradora do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde ela diz “se sentir bastante à vontade” e ser “um ótimo lugar para descansar”. “Nas turnês, levávamos um piano inteiro conosco. Era uma loucura! Agora, temos dois tecladistas que são capazes de soar como uma orquestra!”

Annie é atualmente a integrante mais próxima da formação original da banda. Ela ingressou no Renaissance depois da transição das décadas de 1960 e 1970 e sua voz, capaz de atingir notas altíssimas sem perder a cristalinidade, logo se tornou marca registrada do grupo. Até 2012, ela dividia as responsabilidades de manter o grupo na ativa com o guitarrista Michael Dunford, morto após uma hemorragia cerebral. “Seguimos em frente porque Michael gostaria que assim fosse”, diz ela. “E estou muito orgulhosa.”

RENAISSANCE

Espaço das Américas.

Rua Tagipuru, 795, Barra Funda, tel. 3864-5566. 5ª (25), às 22h.

R$ 220 a R$ R$420.