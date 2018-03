Banda R.E.M resolve 'dar um tempo'

"A nossos fãs e amigos: Como R.E.M., e como amigos da vida toda e co-conspiradores, nós decidimos dar um tempo como banda."

"Nós vamos embora com um grande senso de gratidão, de finalidade e admiração por tudo o que realizamos. A qualquer pessoa que tenha sido tocada por nossa música, nosso mais profundo agradecimento por ouvir", diz o comunicado.

O R.E.M, formado pelo cantor Michael Stipe, o guitarrista Peter Buck, o baixista Mike Mills e o baterista Bill Berry, gravou 15 álbuns desde que surgiu, em 1980. O mais recente, "Collapse into Now", foi lançado no começo deste ano.

(Reportagem de Jill Serjeant)