Banda pop One Direction vence em três categorias de premiação musical europeia

A banda sensação do pop juvenil One Direction ficou entre os grandes vencedores que não foram retirar seus prêmios em um dos principais eventos musicais da Europa, após terem ganhado em três categorias do MTV Europe Music Awards, em Glasgow.

Justin Bieber e Katy Perry estavam entre as notáveis ausências, embora a cerimônia repleta de fogos de artifício tenha sido liderada pela carismática e popular rapper Nicki Minaj, que além de ter sido o anfitriã da noite, ainda apresentou um número musical e venceu um prêmio.

Os veteranos do rock Ozzy Osbourne, U2 e Slash também apareceram por lá, conferindo um ar de velha guarda ao show.

Os fãs que estavam na arena, no entanto, estavam mais animados para as celebridades mais jovens, mesmo que algumas não tenham comparecido.

O grupo britânico pop One Direction, conhecido por sua aficcionada base de fãs, venceu os prêmios de Melhor Pop, Melhor Apresentação Ao Vivo e Maior Base de Fãs, levando três das quatro categorias que disputava. Em mensagens em vídeo, eles pediram desculpas por não poderem comparecer.

A cerimônia celebrou seu 20º aniversário, e a cidade de Glasgow sediou a premiação da MTV Europa pela primeira vez.

Na ausência de artistas mais famosos, a cantora e compositora Ariana Grande brilhou, conquistando sua primeira premiação e abrindo o show.

A iniciante superou artistas mais conhecidas como Beyoncé, Taylor Swift, Katy Perry e Minaj e ficou com o prêmio de Melhor Artista Feminina, e sua música “Problem”, com a rapper Iggy Azalea, superou o hit de Pharrell Williams “Happy” como Melhor Música.

Minaj ficou com o prêmio de Melhor Hip Hop e também cantou suas músicas mais conhecidas.

Katy Perry, que faz turnê pela Austrália, agradeceu a seus fãs após vencer os prêmios de Melhor Visual e Melhor Vídeo, enquanto Bieber ficou com o prêmio de Melhor Artista Masculino.

(Por Alistair Smout)