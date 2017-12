Banda paulista é finalista de concurso da BBC A banda Sweet Cherry Furry, de Santos, foi escolhida, com a música Cold Blonde Body, uma das sete finalistas do concurso Generation Next promovido pelo Serviço Mundial da BBC. O grupo é formado por seis integrantes: a vocalista Marcella Marinelli, os guitarristas Guilherme Santos Peres e Marina Ginde, a baixista Mariana Serafim, a baterista Mariana Salomão e a tecladista Isabela Corrêa Ferro. "O grupo vem tocando regularmente no Estado de São Paulo desde 2004", diz Guilherme. "Nós valorizamos a diversão despretensiosa, somos influenciados por bandas como Sahara Hotnights e New Order." Em Londres A competição tem o objetivo de revelar novos talentos da música e contou com a participação de mais de mil bandas e artistas de vários países. Além do grupo brasileiro, os outras seis bandas escolhidas para a etapa final da competição são MLK (EUA), Stefan (Grã-Bretanha), Serpatin (Sibéria, Rússia), Mishkini (Gana), Skagz (Grã-Bretanha) e NIC (Malaui). As únicas regras estabelecidas pela organização eram que os integrantes deveriam ter 18 anos ou menos e entrar na competição com músicas originais. Entre os 22 jurados estão três brasileiros - o cantor Ed Motta, o mutante Sérgio Dias e o editor da revista Bizz, Ricardo Alexandre. Eles vão escolher três bandas que receberão como prêmio uma viagem a Londres, no início de dezembro, para gravar suas músicas ao vivo em um estúdio da BBC. O programa deve ser transmitido pelo Serviço Mundial da BBC entre os dias nove e dez de dezembro.