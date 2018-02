Banda original de Reginaldo Rossi relembra clássicos do cantor na voz de China

Os amantes de Reginaldo Rossi já podem comemorar. O eterno Rei do Brega vai ser homenageado pelo cantor China e os The Rossi, banda que acompanhou o músico em mais de 30 anos de carreira, na noite desta quinta-feira, 11, na Choperia do Sesc Pompeia, a partir das 21h30.

Com sucessos que marcaram gerações, Reginaldo Rossi marcou época por sua irreverência e letras ousadas. Os clássicos Garçom, A Raposa e as Uvas, Pare Pare e Desterro estarão presentes no repertório da apresentação desta noite.

"Sempre quis cantar as músicas de Reginaldo Rossi, pois escutei em minha casa, desde criança. Cheguei a gravar algumas canções para programas de TV, mas nunca deixei de pensar em fazer um show. Surgiu a ideia de revisitar o cancioneiro de Rossi. Cantar seus sucessos de Reginaldo, ao lado da banda que o acompanhou durante 35 anos é uma grande honra.", afirma China.

CHINA CANTA REGINALDO ROSSI

Sesc Pompeia. Rua Clélia, 93, tel. 3871-7700. Qui., às 21h30. R$ 30.

A Raposa e as Uvas

Garçom

A Dama de Vermelho