Banda norueguesa A-Ha confirmada no Rock in Rio 2015

O A-Ha tocará no Palco Mundo, na Cidade do Rock, na mesma noite que Katy Perry - a informação foi divulgada nesta quinta-feira, 5, pela organização do Rock in Rio 2015.

Uma das bandas mais famosas da década de 80 e início dos anos 90, o trio do A-Ha bateu recorde de público na segunda edição do festival, ao tocar para 198 mil pessoas. O álbum de estreia da banda, Hunting High and Low, entrou na lista de discos mais vendidos da Billboard 200 em diversos países. O A-Ha recebeu ainda indicação ao Grammy Award e venceu oito prêmios da MTV norte-americana. Depois de 1994, após o lançamento do disco Memorial Beach, a banda ficou quatro anos parada, retornando aos palcos em 1998. Além de shows previstos, em 2015, o grupo lança novo disco.

Entre os grandes hits da banda estão Take on Me e Hunting High and Low.