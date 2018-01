Banda militar francesa toca 'Get Lucky', do Daft Punk, tentando animar visita de Trump à França

Uma banda militar francesa entrou no clima da cooperação transatlântica durante a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Paris nesta sexta-feira, 14, tocando Get Lucky, uma colaboração entre o duo de electro-pop francês Daft Punk e o cantor norte-americano Pharrell Williams.

Trump não pareceu se empolgar com a canção animada, tocada por músicos que marchavam à direita e à esquerda e até para trás diante do pódio presidencial, enquanto seu anfitrião, o presidente da França, Emmanuel Macron, sentado ao seu lado, sorria.

Mais cedo soldados dos dois países marcharam juntos pelos Campos Elíseos durante as comemorações anuais do Dia da Bastilha, uma cerimônia que marcou a amizade entre as duas nações.

Para deixar o ambiente mais leve perto do final do evento, a Guarda Republicana francesa tocou mais um sucesso do Daft Punk, One More Time, logo depois de Get Lucky.